Masa tenisinde şampiyon Bursa Büyükşehir Belediyespor oldu

BURSA,(DHA)



BURSA Büyükşehir Belediyespor Kadın Masa Tenisi Takımı, üst üste ikinci kez ‘Süper Lig’ şampiyonu oldu.

Geçen sezon ETTU Kupası, Süper Lig ve Türkiye Kupası’nı şampiyon olarak tamamlayan yeşil-beyazlılar, bu sezon da Süper Lig’de şampiyonluğa ulaştı. İstanbul Tozkoparan Spor Salonu’nda oynanan son etap maçlarına yenilgi görmeden çıkan Büyükşehir Belediyespor, Melek Hu, Yana Noskova, Simay Kulakçeken ve Damla Uzel’li kadrosuyla ilk olarak Kocasinan Belediyesi’ni 4-0’lık skorla geçti. İkinci maçta TİGEM Spor’u 4-1 mağlup eden yeşil-beyazlılar, aldığı sonuçlarla son maç öncesi şampiyonluğu garantiledi. Etabın son maçında en yakın takipçisi Fenerbahçe’yi 4-1 mağlup eden Büyükşehir Belediyespor, 2017-2018 Spor Toto Süper Lig’in namağlup şampiyonu oldu.

YENİ HEDEF TÜRKİYE KUPASI

Şampiyonluk kupasını Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Kerim Koç’un elinden alan Büyükşehir Belediyespor sporcuları, büyük mutluluk yaşadı. Bursa ekibinin genç çalıştırıcısı Ayşe Karabarut, geçen yıl kazandıkları ETTU Kupası’nın ardından bu sezon Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu elde etmek için mücadele ettiklerini ancak finalde kaybettiklerini ifade etti. Büyükşehir Belediyespor’un son dönemlerde kazandığı başarılarla gençlerin masa tenisi sporuna olan ilgisinin de arttığını belirten Karabarut, sezonu tek kupayla kapatmak istemediklerini, 1-3 Haziran’da oynanacak Türkiye Kupası’nı ikinci kez Bursa’ya getirmeyi hedeflediklerini aktardı. Karabarut, masa tenisine verdiği destekler nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş\';a teşekkür etti.

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