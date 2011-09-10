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Marzuk: Hamas'ın merkezi Şam'da kalacak TEL AVİV (A.A)

10 Eylül 2011 14:51

-Marzuk: Hamas'ın merkezi Şam'da kalacak TEL AVİV (A.A) - 10.09.2011 - Hamas'ın Şam'daki Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Musa Ebu Marzuk, Şam'da bulunan örgütün merkezinin Kahire'ye taşınabileceği iddialarını yalanlayarak, "Şu anda Şam'dan ayrılmak gibi bir niyetlerinin bulunmadığını" söyledi. Marzuk'un sözleri, dün bu konuda açıklama yapan Hamas'ın Gazze'deki üst düzey siyasi liderlerinden Mahmud Zahar'ın sözlerine tepki olarak geldi. Zahar, Suriye'deki güvenlik durumu nedeniyle örgütün karargahını Şam'dan Kahire'ye nakletmeyi düşündüğünü bildirmiş ve "Bu konuda bazı seçenekler var ve Mısır da bu seçeneklerden biri" demişti. Ancak, Zahar'ın bu açıklamalarına ilk tepki, Mısır'ın Filistin yönetimindeki Büyükelçisi Yaser Osman'dan geldi. Osman, Zahar'ın sözlerinin resmi bir durumu yansıtmadığını belirtti. Osman, Filistin'deki yerel haber ajanslarından Ma'an'a, Hamas karargahı konusunda Mısır'la herhangi bir müzakerenin yapılmadığını söyledi. Osman, Filistinlilerin temsilcisi olarak Filistin Kurtuluş Örgütü büyükelçiliğinin Kahire'de bulunduğunu hatırlatırken, Filistinli gruplar arasındaki müzakerelerde, Hamas karargahının Kahire'de açılması konusunun gündeme gelmediğini belirtti. Yaser Osman, Mısır'ın Filistinlilerin bölünmesini daha da derinleştirebilecek herhangi bir adım atmayacağınının da altını çizdi. Hamas siyasi liderliğinin ikinci adamı Musa Ebu Marzuk da Eşşark ül-Evsat gazetesine açıklamasında, "Mısır'la aramızdaki iyi ilişkilere rağmen, Mısır'dan böyle bir şey istemedik" diye konuştu.

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