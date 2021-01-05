Maryland'de yüzlerce kişi boyalı çifte kuşunu görmek için parka akın etti

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ABD'nin Maryland eyaleti ve çevresinden yüzlerce kişi, bölgede nadir görülen boyalı çinte kuşunu görmek için ulusal parka akın etti.

Genellikle Florida gibi daha sıcak eyaletlerde görülen parlak renkte tüylere sahip kuşların Maryland'de görüleceği bir internet sitesinde paylaşıldı.

Bilgi hızlıca yayıldıktan sonra insanlar boyalı çinteyi görmek için Chesapeake & Ohio Kanalı Ulusal Parkı'na akın etti. The Washington Post'un aktardığına göre parkın kapanmasına kısa süre kala hala 80 kadar otomobil içeri girmek için sıradaydı.

Kuşları görmek için parka gidenler arasında İsviçre'nin ABD Büyükelçisi Jacques Pitteloud da vardı. Pitteloud, The Guardian'a yaptığı açıklamada, "Kuşları Washington DC'nin bu kadar yakınında görmek gerçek dışıydı" dedi.