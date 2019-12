Marx'ın Kapital'i bu kez de müzikal olacak

Ve Das Kapital çizgi roman oldu



‘Wall Street’te olan Şanghay’ı etkiliyor

‘Para için ne yapıyoruz?’

Müzikali sahneleyecek Şanghay Drama Sanatları Merkezi yöneticisi Yang Şaolin de, Kapital'in halen günümüzün ekonomik ve sosyal sorunlarına yanıt verdiği görüşünü dile getirdi.China Daily gazetesinin haberine göre, ilk gösterimi gelecek yıl yapılacak müzikal şarkı, dans, canlı müzik, animasyon ve yeni teknolojiyi bir arada bulunduracak.Müzikalde patronlarının kendilerini sömürdüğünü fark eden bir grup şirket çalışanının öyküsü anlatılacak. Yönetmen He Nian, herkesin sömürülmeye farklı tepki göstermesini sergilerken, ünlü Japon filmi “Rashomon"dan esinlendiklerini söyledi.Rashomon;da, eski Japonya'da bir kadın, kocası öldürüldükten sonra tecavüze uğrar. Olayı gören birkaç kişi vardır, fakat herkes farklı bir şey söyler.Kapital müzikalinde bazı çalışanlar patronları tarafından sömürülmek istenir, hatta kendilerini daha değerli hissederler. Bazıları isyan eder, ancak şirketin de, kendi yaşamlarının da yıkılmasına yol açarlar. Aralarında en akıllı olanı ise, çalışanları bir araya getirmeye çalışır.Yönetmen He, sermaye güdümlü bir şehir olan Şanghay;ın müzikalde Marx'ın kapitalizmle ilgili teorileri için fon oluşturacağını söyleyerek, “Wall Street'te ne oluyorsa aynı anda Şanghay;ı etkiliyor" diye konuştu.Çinli yönetmen, “Ne zaman bir şirkette çalışan arkadaşlarımla yemek yesem ya bütçelerindeki kısıntıdan, ya da işten çıkarmalardan konuşuyorlar" dedi. He, yazarlar ve uzmanların müzikalin finali için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.Fudan Üniversitesinden ekonomi profesörü Can Cun, Marx;ın teorileri sahneye konulurken, bilimsel bir yanlışlık yapılmaması için, müzikalin akademik danışmanlığını üstlendi.Fudan Üniversitesine bağlı Çin Ekonomik Araştırmalar Merkezinin başkanlığını da yürüten Prof. Can, küresel ekonomik krizin insanların yaşamındaki anahtar kelime haline geldiği bu dönemde bu müzikali sahnelemenin, zamanlama açısından doğru bir seçim olduğu görüşünü dile getirdi.Çinli profesör, “Bir tiyatro eseri, sıradan insanların ekonomik teorileri veya küresel finansal krizin günlük yaşamlarını nasıl etkilediğini daha kolay anlamalarını sağlar; aksi takdirde Kapital yalnızca ekonomistler veya sosyalistler için bir başyapıt olarak kalır" diye konuştu.Çinlilerin 30 yıl önce, “insan yaşamak için ne yapar?" diye sorarken, bugün “para için ne yapıyoruz" diye sorduklarını söyleyen Prof. Can, “İnsanlar paraya daha fazla önem vermeye başladı" diye yakındı.Küresel finansal krizle birlikte Marx;ın teorileri tekrar konuşulmaya başladı. Japonya'da geçen yıl Kapital'in çizgi roman versiyonu en çok satanlar arasına girerken, Time dergisi de Avrupa baskısında Marx'ı kapak yaptı.