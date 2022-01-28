Marvel yıldızı, aşı karşıtı eyleme katıldı

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'Lost' dizisindeki Kate ve Marvel Sinematik Evreni'ndeki Wasp rolleriyle tanınan Kanadalı oyuncu Evangeline Lilly, ABD'nin başkenti Washington D.C.'de yapılan bir aşı karşıtı eyleme katıldığını açıkladı.

Lilly, geçen hafta gerçekleştirilen eyleme “vücut egemenliğini korumaya destek vermek için” katıldığını belirtti.

Lilly, eylemlerde kullanılan söylemlerin kürtaj hakkını korumak isteyenlerin kullandıklarıyla aynı olduğunu iddia etti. Ünlü oyuncu, eylemde çektiği fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı.

Aynı eylemde aşı karşıtı aktivist Robert F. Kennedy, 'Holokost döneminde yaşayan Yahudilerin bugün aşısız ABD'lilerden daha çok özgürlüğü olduğunu' ima eden bir konuşma yapmıştı. Gelen tepkilerin ardından Kennedy özür diledi.