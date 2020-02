Marvel ve The Simpsons'da kripto para birimlerine referans

Deniz Kılınç / İstanbul, 21 Mayıs (DHA) – ABD merkezli çizgi roman yayımcısı şirketi Marvel ve Fox Broadcasting Company’nin sahip olduğu Simpsons isimli televizyon dizisi, blok zinciri teknolojisi ve Bitcoin’e yer veriyor.

Marvel çizgi roman serilerinden olan “Hunt for Wolverine – Adamantium Agenda #1” ve Fox kanalında yayınlanan The Simpsons dizisinin oyunu “The Simpsons: Tapped Out” kendi yayınlarındaki hikayelerine kripto para birimleri referansları yerleştireceklerini açıkladı.

Yaygın bir eğlence aracı olarak da görülen video oyunlarının arasında oldukça popüler olan “The Simpsons: Tapped Out” oyununda, kripto para birimlerine ilişkin bir görev olacağı söylendi. “Crypto Cool” olarak isimlendirilen görevide, dizinin de baş karakterlerinden biri olan Homer’ın Martin adındaki iş arkadaşı olarak oyuncular, Martin’i ne olduğunu açıklamadan blok zinciri (blockchain) kelimesini cümle içinde kullanmaları gerekiyor. Oyunun bir bölümünde ise Martin blok zinciri kelimesini ilk kez geçen hafta duyduğunu, ancak “blok zinciri uzamnıymış gibi konuştuğunu” söylüyor.

The Simpsons dışında Marvel da kripto para birimlerine çizgi roman serilerinde yer veriyor. “Hunt for Wolverine – Adamantium Agenda #1” isimli çizgi romanda, ABD’nin başkenti New York’u bir bombadan kurtarmak için kendini feda eden ve sonra kaybolan Wolverine’in hikayesi anlatılıyor. Örümcek Adam (Spider Man), Demir Adam (Iron Man), Luke Cage ve Jessica Jones’un da Wolverine’i bulmak için katıldığı macerada, dağıtılabilir hesap defteri teknolojisi kullanılıyor ve Bitcoin robotlar tarafından küresel güç dağıtımı sistemi olarak kullanılıyor.