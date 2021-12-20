Marvel Studios: Yeni Örümcek Adam filmleri yolda

Marvel Studios Başkanı Kevin Feige, Tom Holland başrollü "Örümcek Adam 4" filminin Marvel Studios ve Sony'de gizlice geliştirildiği iddiasını doğruladı.

Play Tuşu'nun aktardığına göre, Örümcek Adam markasının yayın hakları diğer Marvel karakterlerinin aksine Disney ve Marvel’da değil, Sony'nin elinde bulunuyor. Marvel’ın Sony ile yaptığı anlaşma geçtiğimiz cuma günü vizyona giren "Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok" ile sona erdi ancak Marvel Sinematik Evreni'nin kurucusu ve Marvel Studios başkanı Kevin Feige’in belirttiğine göre Sony ve Marvel, Örümcek Adam markası için tekrar masaya oturdu. Feige, yeni Örümcek Adam filmleri için de çalışmaların başlayacağını doğruladı.

"Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok", vizyon haftasında ABD’de 253 milyon dolar, globalde ise toplamda 587 milyon dolar hasılat elde etti.