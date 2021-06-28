Marvel, pek çok süper kahramanı içeren koleksiyonuyla NFT pazarına giriyor

Marvel, Örümcek Adam, Captain Marvel ve Demir Adam gibi pek çok kahramanını içeren bir koleksiyon ile NFT pazarına giriyor.

İşlem hacmi milyar dolarları geride bırakan NFT pazarı, çizgi roman veya çizim odaklı platform olarak Marvel'ı da içine dahil ediyor.

Marvel Entertainment tarafından yapılan açıklamaya göre Orbis Blockchain Technologies ile iş birliği kapsamında Marvel temalı NFT paketleri yıl sonuna doğru VeVe değişim platformunda satışa sunulacak.

Marvel NFT paketlerinin içerisinde dijital koleksiyon ürünleri ve çizgi roman kitapları da olacak. Kullanıcılar kitapları ve NFT’leri ister satabilecek isterse de dijital vitrinlerinde sergileyebilecek.

VeVe platformu yıl içerisinde 580 bin NFT satışı gerçekleştirdi ve Ekim ayında 175 milyon dolarlık bir hacme ulaşmayı hedefliyor. Kredi kartı kabul eden platformun yan borsası Gems ise GEM kripto parası ile işlem yapıyor ve Marvel dijital koleksiyon ürünleri burada da ticarete açılacak.