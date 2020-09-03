Marvel'ın başkanı Kevin Feige'in Chadwick Boseman'ın hastalığından öldüğü güne kadar haberi olmadığı ortaya çıktı

Marvel Studios'un başkanı Kevin Feige, geçen hafta kolon kanseri nedeniyle hayatını kaybeden oyuncu Chadwick Boseman'ın hastalığından öldüğü güne kadar haberdar olmadığını söyledi.

Hollywood Reporter'ın haberine göre, Marvel'ın başkanı Feige 28 Ağustos'ta Boseman hakkında 'acil eposta' aldı, mesajda daha fazla detay yer almadı. Yaklaşık bir saat sonra e-postayı okuyan Feise, Boseman'ın haaytını kaybettiğini öğrendi.