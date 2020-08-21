T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Marvel filmlerinin yeni takvimi açıklandı

21 Ağustos 2020 13:48

Marvel, 2023 yılına kadar izlenebilecek 13 filmin yeni vizyon tarihlerini açıkladı.

ETİKETLER

marvelyeni takvimaçıkladı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24