Marvel filmlerinin yeni takvimi açıklandı

Marvel Cinematic Universe (Marvel Sinematik Evreni) 2023 yılına kadar gösterime girecek 13 filmin yeni vizyon tarihlerini açıkladı. İlk olarak X-Men evreninde geçen The New Mutants (Yeni Mutantlar) görücüye çıkacak. Pek çok kere salgın nedeniyle ertelenen film, bu ay sonunda vizyona girmesi bekleniyor.

Medya Tava'nın aktardığına göre, The New Mutants’ı kasım ayında aslında 6 ay önce vizyona girmesi planlanan Black Widow takip edecek. Black Widow’un, Marvel Cinematic Universe’de dördüncü aşamanın başlangıcını yapması planlanıyor.

Marvel Cinematic Universe’ün yeni vizyon takvimi ise şu şekilde:

The New Mutants: 28 Ağustos 2020

Black Widow: 6 Kasım 2020

Eternals: 12 Şubat 2021

Morbius: 19 Mart 2021

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings: 7 Mayıs 2021

Venom: Let There Be Carnage: 25 Haziran 2021

Spider Man 3: 5 Kasım 2021

Thor: Love and Thunder: 11 Şubat 2022

Dr. Strange in the Multiverse of Madness: 25 Mart 2022

Black Panther 2: 6 Mayıs 2022

Captain Marvel 2: 8 Temmuz 2022

Spider Man: Into the Spider-Verse 2: 7 Ekim 2022

Henüz açıklanmamış Marvel filmi: 7 Ekim 2022