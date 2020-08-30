Marvel dünyasının 'Black Panther'i Chadwick Boseman'ın ölümünü duyuran tweet, Twitter tarihinin en çok etkileşim alanı oldu

Twitter, ABD'li 43 yaşındaki aktör Chadwick Boseman'ın öldüğünü duyuran paylaşımın sosyal medya platformu tarihinin en çok 'beğeni' etkileşimini alan tweet olduğunu duyurdu.

Twitter'ın kendi hesabından yapılan paylaşımda, "Bu zamana kadar en çok beğenilen Tweet. Kral'a uygun bir takdir" yazıldı.

Boseman'ın ölümünü duyuran Tweet'in an itibariyle 6,4 milyon beğeni aldığı görülüyor.

Twitter'ın en çok beğeni alan Tweet'i bundan önce 2017'de ABD'nin 44'üncü Başkanı Barack Obama'ya aitti. Obama'nın fotoğraflı paylaşımında Nelson Mandela'dan bir söz yer alıyordu.