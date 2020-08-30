T24 LogoT24 Logo
Dünya

Marvel dünyasının 'Black Panther'i Chadwick Boseman'ın ölümünü duyuran tweet, Twitter tarihinin en çok etkileşim alanı oldu

30 Ağustos 2020 10:06

Twitter, ABD'li 43 yaşındaki aktör Chadwick Boseman'ın öldüğünü duyuran paylaşımın sosyal medya platformu tarihinin en çok 'beğeni' etkileşimini alan tweet olduğunu duyurdu. 

Twitter'ın kendi hesabından yapılan paylaşımda, "Bu zamana kadar en çok beğenilen Tweet. Kral'a uygun bir takdir" yazıldı. 

Boseman'ın ölümünü duyuran Tweet'in an itibariyle 6,4 milyon beğeni aldığı görülüyor.
 
Twitter'ın en çok beğeni alan Tweet'i bundan önce 2017'de ABD'nin 44'üncü Başkanı Barack Obama'ya aitti. Obama'nın fotoğraflı paylaşımında Nelson Mandela'dan bir söz yer alıyordu.
 

ETİKETLER

chadwick bosemanblack panthertwitteraktöroyuncutwitterrekoretkileşim
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24