Marvel dünyasının 'Black Panther'ı Chadwick Boseman, 43 yaşında hayatını kaybetti

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Marvel sinematik evreni filmlerinde oynadığı "Black Panther" rolüyle akıllara kazınan aktör Chadwick Boseman, kanser nedeniyle hayatını kaybetti.

Boseman'in menejeri Nicki Fioravante tarafından yayınlanan açıklamada 43 yaşındaki aktörün Los Angeles'taki evinde, ailesi ve eşi yanındayken hayatını kaybettiğini belirtti.

Boseman'e 2016'da üçüncü seviye kolon kanseri teşhisi konulduğu, son 4 yıl içinde ise dördüncü seviyeye çıktığı belirtildi.

Yapılan açıklamada Boseman'in ameliyatlar ve kemoterapi seansları arasında oyunculuğa devam ettiği, Da 5 Bloods ve Ma Rainey's Black Bottom gibi filmlerde bu haldeyken rol aldığı belirtildi.

Fioravante, Black Panther filmlerinde Kral T'Challa'ya hayat vermenin Boseman'in kariyerinin "en büyük onuru" olduğunu söyledi.

42 filminde ulusal seviyede beyzbol oynayan ilk siyah sporcu Jackie Robinson'u canlandıran Boseman, MLB'de Jackie Robinson Günü olarak anılan günde hayatını kaybetti. Normal şartlarda 15 Nisan'da kutlanan Jackie Robinson Günü, MLB sezonunun Koronavirüs sebebiyle ertelenmesinin ardından ileri bir güne taşınmıştı.