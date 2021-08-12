Marvel, Baby Groot'un animasyon dizisini duyurdu

Marvel'ın animasyon dizisi What If...'in yapımcısı Brad Winderbaum, Baby Groot'u anlatacak bir animasyon dizisi üzerinde yoğunlaşacaklarını dile getirdi.

Black Widow, Thor:Ragnarok ve What If... gibi yapımların yapımcılığını üstlenen Brad Winderbaum, Variety'e yapmış olduğu açıklamada Marvel hayranlarını daha birçok yeni yapımın beklediğini açıkladı.

Webtekno'nun haberine göre, What If...'in ikinci sezon haberini şimdiden veren Winderbaum, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi; "Animasyonla keşfedebileceğiniz birçok harika yol olduğunu fark ettik. Altına imza attığımız her projesinin hikayesini anlatabilmek için, bunu bir animasyona dönüştürmemiz gerekiyor." Winderbaum'un aktarmış olduğu bilgilere göre, ilerleyen dönemlerde Baby Groot'a odaklanan bir animasyon dizisi de dahil olmak üzere birçok yapım yayınlanacak.