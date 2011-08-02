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Yaşam

Marul sevgisi kanserdenmiş

İngiltere'de yaşayan Elsie Campbell göğüs kanseri olduğunu günde 3-4 adet marul yemeye

02 Ağustos 2011 03:00

T24 - İngiltere'de yaşayan Elsie Campbell göğüs kanseri olduğunu günde 3-4 adet marul yemeye başlayınca öğrendi.



Bilim adamı olan Jim Campbell, eşinin günde 4 tane marul yemeye başlamasından endişe duyunca bunu vücudunun verdiği bir sinyal olduğunu düşünerek maruldaki mineral ve besinleri araştırmaya başladı. Marulda bulunan sulforafan isimli bir antikanserojen eksikliğinin göğüs kanserine işaret olabileceğini buldu. Daha sonra kanser olduğunu öğrenen Elsie Campbell kocası sayesinde erken teşhis konulduğunu söyledi. Elsie Campbell, tedavilerden sonra iyi olduğunu ve marul yeme isteğinin olmadığını ekledi.

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