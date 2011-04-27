-MARTTA EN ÇOK İRANLI TURİST GELDİ ANKARA (A.A) - 27.04.2011 - Ülkemize Mart ayında turist gönderen ülkeler arasında İran birinci olurken, Almanya ikinci, Bulgaristan üçüncü sırada yer aldı. Türkiye'ye Ocak-Mart döneminde gelen turist sayısı geçen yılın aynı aylarına göre yüzde 15.56 artarak 3 milyon 673 bin 10 oldu. Mart ayındaki ziyaretçi sayısı da yüzde 14.36'lık artışla 1 milyon 617 bin 782'ye yükseldi. Kültür ve Turizm Bakanlığının internet sitesinden derlenen bilgiye göre, 2011 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15.56 artış gösterdi. Türkiye'ye bu dönemde gelen 3 milyon 673 bin 10 turistin 79 bin 896'sını (yüzde 2.18) günübirlikçiler oluşturdu. Türkiye'ye en fazla ziyaretçi gönderen ülkeler sırasıyla Almanya (yüzde 14.62), İran (yüzde 13.03), Bulgaristan (yüzde 7.52), Gürcistan (yüzde 5.67), Suriye (yüzde 5.45), Rusya (yüzde 4.88), Azerbaycan (yüzde 3.60), Fransa (yüzde 3.57), Yunanistan (yüzde 3.51), İngiltere (yüzde 2.87) oldu. Ocak-Mart döneminde Almanya'dan 537 bin 17, İran'dan 478 bin 689, Bulgaristan'dan 276 bin 189, Gürcistan'dan 208 bin 437 kişi Türkiye'ye geldi. Yılın 3 ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında İstanbul yüzde 34.24 ile birinci, Antalya yüzde 23.10 ile ikinci, Edirne yüzde 10.54 ile üçüncü sırada yer aldı. -MART AYINDA EN ÇOK İRANLI TURİST GELDİ- Öte yandan Mart ayında Türkiye'ye gelen turist sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14.36 artarak 1 milyon 617 bin 782'ye ulaştı. Mart ayında Türkiye'ye en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında İran birinci olurken, bu ülkeyi Almanya, Bulgaristan ve Rusya izledi. Ülkemize İran'dan gelen turist sayısı 2009 Mart ayında 147 bin 262, 2010'da 239 bin 989 iken, bu sayı 2011 yılının ilk üç ayında 270 bin 998'e yükseldi. Martta ülkemizi ziyaret eden yabancıların 48 bin 137'si (yüzde 2.98) günübirlikçiler olarak kaydedilirken, en çok giriş yapılan sınır kapıları sırasıyla İstanbul, Antalya ve Edirne oldu.