Mart ayında en az 36 kadın öldürüldü, 68 kadın şiddete uğradı

Mart ayında en az 36 kadın erkekler tarafından öldürülürken, 68 kadın şiddete uğradı. En az 24 kadının ölümü ise "şüpheli" olarak basına yansıdı.

Bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; erkekler, Mart'ta en az 36 kadını ve yanlarındaki dört erkeği öldürdü; geçen yıl aynı ay bu sayı 25 idi. Öldürülen üç kadının koruma veya tedbir kararı vardı. Erkeklerin öldürdüğü kadınlardan biri transtı. Bir erkek cezaevinden “izinli” çıkıp kadını öldürdü.

Erkekler, on kadını “ayrılmak istediği, barışmak istemediği”, iki kadını “hırsızlık”, bir kadını “namus”, 3 kadını da başka erkeklerle aralarındaki “husumet” bahanesi ile öldürdü.Erkeklerin 20 kadını öldürme “bahanesi” basına yansımadı.

Mart’ta 23 kadını kocası, sevgilisi, nişanlısı, eski kocası öldürdü. Yedi kadını abi, oğlu gibi aile üyeleri, bir kadını 4 hırsız, bir kadını komşusu öldürdü. 4 kadını öldüren 12 erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı.

En az 4 çocuk öldürüldü

Erkekler Mart 2021'de en az dört çocuğu öldürdü. Bir çocuğu babası, iki çocuğu arkadaşlarının babası, bir çocuğu erken yaşta zorla evlendirildiği kocası öldürdü. Bir erkek bir çocuğu darp ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Samsun'da bir çocuğun ölümü basına şüpheli olarak yansıdı.

9 kadın tecavüze, 11 kadın tacize uğradı

Erkekler Mart'ta 9 kadına tecavüz etti. Geçen yıl aynı hiçbir tecavüz vakası basına yansımamıştı. Erkeklerin tecavüz ettiği kadınlardan biri transtı. Biri zihinsel engelliydi, biri de Kore vatandaşıydı. Dört kadına cinsel saldırıda bulunan erkeğin yakınlık derecesi basına yansımazken, bir kadına ev arkadaşı, bir kadına çalışanı, bir kadına babası, bir kadına da otobüs şoförü cinsel saldırıda bulundu.

Geçen ay erkekler en az 11 kadını taciz etti. Bu sayı geçen yıl aynı ay ondu. Yedi kadın kendisini taciz eden beş erkeği tanımıyordu. Bir kadını patronu, bir kadını iş arkadaşı, bir kadını müdür, bir kadını park işletmecisi taciz etti.

En az 25 çocuk istismara maruz kaldı

Erkekler, Mart'ta aralarında oğlanların da olduğu en az 25 çocuğu istismar etti. Geçen yıl, aynı ay bu sayı 23’idi 21 çocuk kendisini istismar eden 30 erkeği tanımıyordu. İki çocuğu baba ve amcaları, iki çocuğu da öğretmen ve kantin görevlisi istismar etti.

En az 68 kadın şiddete uğradı

Erkekler, Mart'ta en az 68 kadına şiddet uyguladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı, 46 idi. En az 53 kadına koca, sevgili, nişanlısı şiddet uyguladı. Yedi kadına, baba ve oğlu gibi aile üyeleri şiddet uygularken en az sekiz kadına şiddet uygulayanın yakınlık derecesi basına yansımadı.Erkekler beş kadına “boşanmak istediği” için şiddet uyguladı. Bir kadına “kıskançlık” bahanesi ile şiddet uygulayan erkeklerin, 62 kadına şiddet uygulama “bahanesi” basına yansımadı.

Geçen ay erkekler, en az 66 kadını seks işçiliğine zorladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı, 83 idi. Seks işçiliğine zorlanan 27 kadın Türkiye vatandaşı değildi.