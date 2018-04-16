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Ekonomi

Mart'ta bütçe açığı 20.2 milyar lira, faiz dışı açık 10.6 milyar lira

İstanbul, 16 Nisan (DHA) – Merkezi yönetim bütçe açığı Mart'ta 20

16 Nisan 2018 14:25

İstanbul, 16 Nisan (DHA) – Merkezi yönetim bütçe açığı Mart\'ta 20.22 milyar lira, faiz dışı açık 10.6 milyar lira oldu.
Maliye Bakanı Naci Ağbal, yaptığı yazılı açıklamada, \"Bütçe gelirleri Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23.4 artarak 48.2 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 16.8 artarak 68.4 milyar lira olarak gerçekleşti. Bu çerçevede bütçe açığı 20.2 milyar lira, faiz dışı açık ise 10.6 milyar lira olarak gerçekleşti\" dedi ve ekledi:
\"Ocak-Mart döneminde bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15.7 artarak 167.4 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 17.7 artarak 187.9 milyar lira olarak gerçekleşti.
\"Bu dönemde bütçe açığı 20.4 milyar lira, faiz dışı fazla ise 1.9 milyar lira oldu.\"

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