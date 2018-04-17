Martta bütçe açığı 20 milyar lira

Maliye Bakanlığı, 2018 yılı mart ve Ocak-Mart dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Merkezi yönetim bütçesi gelirleri mart ayında 48.2 milyar lira, giderleri ise 68.4 milyar lira olurken; bütçe açığı 20.2 milyar liraya çıktı. Ocak-Mart dönemindeki bütçe açığı da 20.4 milyar lira olarak gerçekleşti.

Mart ayında bütçeden faize 9.6 milyar lira; Ocak-Mart döneminde de 22.3 milyar lira ödendi. Maliye Bakanı Naci Ağbal ise bu açığın “bütçe açığı hedefiyle” uyumlu olduğunu söyledi.

Buna göre, Mart’ta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23.4 artarak 48.2 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 16.8 artış göstererek 68.4 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bütçe gelirleri Ocak-Mart döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15.7 artarak 167.4 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 17.7 yükselerek 187.9 milyar lira oldu.

Böylece merkezi yönetim bütçesi, Mart’ta 20.2 milyar lira, Ocak-Mart döneminde ise 20.4 milyar lira açık verdi.

Faize 3 ayda 22.3 milyar Türk Lirası

2018 merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen toplam 762 milyar 753 milyon liralık ödenekten, geçen ay 68 milyar 439 milyon lira harcama yapıldı. Geçen yılın aynı ayında ise bu rakam 58 milyar 571 milyon lira olmuştu.

Mart ayında faiz giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34.1 artarak, 9 milyar 588 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Ocak-mart dönemindeki faiz giderleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18.3 yükselerek 22 milyar 277 milyon liraya ulaştı.

Bütçe açığı "hedef"le uyumlu!

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yaptığı yazılı açıklamada, Mart 2018 dönemine ilişkin bütçe gerçekleşmelerini değerlendirdi. Yeniden yapılandırma kanunları kapsamında Mart ayında 1.7 milyar lira, yılbaşından itibaren ise 4 milyar lira gelir elde edildiğine işaret eden Ağbal, “Yapılan ödeme tutarı esas alındığında yeniden yapılandırmaya uyum yüksek seviyede seyretmektedir. Böylelikle 2018 için öngörülen yapılandırma gelir hedefini 3 ayda aşmış bulunmaktayız” değerlendirmesinde bulundu.

Ağbal, yılın ilk çeyreğindeki giderlerin bütçe ödenekleri çerçevesinde gerçekleştiğine dikkati çekerek, “Önümüzdeki aylarda mali disiplini kararlılıkla uygulamaya devam ederek OVP hedefleri içinde kalıp yıl sonu bütçe hedefinin elde edilmesi konusunda gerekli kararlılığı göstermeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı.