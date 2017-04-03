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Martta 8 anketin 5’inde “Hayır” önde

mart ayında ‘Evet'i en yüksek gösteren yüzde 58,3 ile TÜSİAR; ‘Hayır'ı en yüksek gösteren 57,6 ile AKAM oldu

03 Nisan 2017 20:24

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi", "Türk tipi başkanlık", "Partili güçlü Cumhurbaşkanlığı" gibi adlandırmalarla tanımlanan AKP ve MHP ile hazırlayıp sunduğu Anayasa değişikliği teklifi, 16 Nisan 2017 günü referandumla oylanacak. Mart ayında 8 araştırma şirketinin yaptığı anketlerin 5’inde “Hayır” oyları önde gidiyor.

bianet’te yer alan habere göre mart ayında ‘Evet'i en yüksek gösteren yüzde 58,3 ile TÜSİAR; ‘Hayır'ı en yüksek gösteren 57,6 ile AKAM oldu.

Mart anketleri şöyle:

Şubat ayı anketleri şöyle:

Ocak ayı anketleri şöyle:

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