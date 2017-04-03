Martta 8 anketin 5’inde “Hayır” önde

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi", "Türk tipi başkanlık", "Partili güçlü Cumhurbaşkanlığı" gibi adlandırmalarla tanımlanan AKP ve MHP ile hazırlayıp sunduğu Anayasa değişikliği teklifi, 16 Nisan 2017 günü referandumla oylanacak. Mart ayında 8 araştırma şirketinin yaptığı anketlerin 5’inde “Hayır” oyları önde gidiyor.

bianet’te yer alan habere göre mart ayında ‘Evet'i en yüksek gösteren yüzde 58,3 ile TÜSİAR; ‘Hayır'ı en yüksek gösteren 57,6 ile AKAM oldu.

Mart anketleri şöyle:

Şubat ayı anketleri şöyle:

Ocak ayı anketleri şöyle: