SAMER’den yeni anket; Doğu ve Güneydoğu referandumda ne diyecek?

Siyasal Sosyal Araştırmalar Merkezi (SAMER), aralarında Diyarbakır, Şanlıurfa Van, Mardin, Kars, Hakkari, Tunceli, Bingöl, Siirt, Şırnak, Muş, Ağrı ve Batman’ın da bulunduğu 16 kentte referandum için yaptığı saha araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırma sonuçlarına göre bölgede ‘Hayır’ açık ara önde.

Gazete Karınca'da yer alan habere göre, toplam bin 91 kişi ile 15 il merkezinde yüz yüze yapılan anket çalışması, güvenlik gerekçesiyle Şırnak merkezinde yapılamadı. Şırnak’a ilişkin saha çalışması sokağa çıkma yasakları sırasında büyük bölümü yıkılan Cizre ilçesinde gerçekleştirildi.

Bölgede ‘Hayır’ oranı yüzde 64,6

Yüzde 95 güven aralığı ve yüzde 3 hata payı gözetilen sonuçlara göre; bölge halkının yüzde 58,2’si referandumda “Hayır” oyu, yüzde 29,5’i “Evet” oyu kullanacağını, yüzde 7,9’u kararsız olduğunu, yüzde 2,3’ü sandığa gitmeyeceğini ve yüzde 2,1’i bu soruya yanıt vermeyeceğini beyan ediyor.

Oy oranlarına göre karasızların oyu dağıtıldığında ise yüzde 64,6 oranında “Hayır”, yüzde 32,75 oranında “Evet” ve yüzde 2,56 oranında ise “Sandığa gitmem” sonuçlarına ulaşıldı.

"AKP tabanının yüzde 11’i ‘Hayır’ diyor"

Araştırma sonuçlarına göre partilere göre oyların dağılımı ise, 1 Kasım 2015’de AKP oy verdiğini belirtenlerin yüzde 79,8’i referandumda “Evet”, yüzde 11,5’i “Hayır” oyu vereceğini, yüzde 6,5’i kararsız olduğunu, yüzde 1,9’u da sandığa gitmeyeceğini beyan ediyor.

Sonuçlara göre HDP seçmenlerinin yüzde 94,8’si “Hayır”, yüzde 0,7’si “Evet” diyeceğini, yüzde 3,9’u “Kararsız” olduğunu, yüzde 0,4’ü “Sandığa gitmeyeceğini” söylüyor.

"En büyük sorun Kürt sorunu"

Bölge halkının yüzde 67’sinin OHAL koşullarında yapılacak referandumu doğru bulmadığın sonucuna ulaşılan araştırmaya göre, “Türkiye’nin en büyük sorununun nedir?” sorusuna katılımcıların yüzde 29,3’ü “Kürt Sorunu”, yüzde 20,9’u “Ekonomi/İşsizlik”, yüzde 20,5’i “Çatışma ve Şiddet Ortamı”, yüzde 9,5’i “Demokrasinin Olmayışı” yanıtını verdi.

“AKP’nin Kürt Sorunu Politikasını Benimsiyor musunuz?” sorusuna ise katılımcıların yüzde 71,4’ü “Hayır”, yüzde 28,2’si “Evet” yanıtını verdi.

Anayasa değişiklik teklifinin içeriğinin bilinip bilinmediğiyle ilgili soruya ise yüzde 29,4’ü “içeriğini biraz bildiğini ama tam hakim değilim”, yüzde 27,5’i “hiçbir bilgim yok” yanıtını verirken, yüzde 24,2’si “yorum yapacak kadar bilgi sahibi olmadığını” belirtiyor. Değişikliğe “tam olarak hakim” olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 18,9 olarak kaydediliyor.