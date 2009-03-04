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Yaşam

Mart’ta 6 bin 500 öğretmen atanacak

Milli Eğitim Bakanı Çelik atama bekleyen öğretmenlere müjde verdi. Mart’ta 6 bin 500 öğretmenin atanacağını açıkladı.

04 Mart 2009 02:00

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, çeşitli açılışlara katılmak için geldiği Balıkesir’de, atama bekleyen öğretmenlere müjde verdi.

23 yeni üniversitenin rektör adaylarının mülakatı tamamlandı MİLLİ Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, çeşitli açılışlara katılmak için geldiği Balıkesir’de, atama bekleyen öğretmenlere müjde verdi.

Balıkesir Valiliği’ni ziyaret eden Çelik, gazetecilerin soruları üzerine, kısa süre içerisinde İzmir, Antalya, Ankara, Muğla, Nevşehir, Niğde, Bartın, Karabük, Uşak ve Mersin’in dışındaki illere 6 bin 500 öğretmenin atanacağını açıkladı.

Bakan Çelik, atamalar için başvuruların 5 Mart’ta başlayacağını, atamaların da 19 Mart’ta da gerçekleştirileceğini söyledi.

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