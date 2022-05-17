Martin Skrtel'den emeklilik kararı

Türkiye'de Fenerbahçe ve Başakşehir formaları giyen Martin Skrtel, 37 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

Spartak Trnava'da forma giyen Slovak futbolcu Martin Skrtel, futbolu bırakma kararı aldığını açıkladı.

Instagram hesabı üzerinden bir açıklama yapan Skrtel, "20 yıllık kariyerimin ardından bir karar vermek zorunda kaldım. Dunajska ile oynayacağımız maç benim kariyerimdeki son karşılaşma olacak. Uzun süredir sırt ağrılarım var ve artık bu şekilde oynamaya devam etmek mümkün değil, bu yüzden bu kararı aldım. Forma giydiği tüm takımlara, birlikte çakıştığım teknik direktörler, taraftarlara ve takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tabii ki tüm dostlarıma ve özellikle de aileme. Bunca yıldır yanımda olan ve beni destekleyen insanlara teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli futbolcu, kariyerinde ülkemizdeki Fenerbahçe ve Başakşehir maceraları dışında Liverpool ve Zenit gibi takımlarda da oynadı.