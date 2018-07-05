Martin Skrtel: "İnanıyorum ki bu sene hep birlikte özel bir şeyler başarabiliriz"

İSTANBUL,(DHA) -

Martin Skrtel, \"Taraftarlarımızın ilgisine karşılık verip, bir an önce sahaya çıkmak istiyoruz\" dedi.

Fenerbahçe\'nin Slovak oyuncusu Martin Skrtel, sabah antrenmanı öncesi FBTV\'ye açıklamalarda bulundu. Skrtel, sezon öncesi çalışmaların yoğun tempoda geçtiğini ve bu ortamın daha renkli geçmesi için de takım arkadaşlarıyla sık sık şakalaştıklarını söyledi. Bu şakalaşmaların yanlış anlaşılmaması gerektiğine vurgu yapan deneyimli stoper, sezonun başlamasını da sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

Taraftarların gösterdiği ilgiye bir an önce karşılık vermek istediklerini söyleyen Skrtel, bu sene hep birlikte özel bir şeyler başaracaklarına olan inancını da dile getirdi.

Öncelikle çalışmalara değinen Skertel, \"Sezon öncesi hazırlık dönemleri zor geçer. Her gün çift antrenman yapıyoruz. Bu hava şartlarında çalışmak çok kolay değil ama sezon boyunca bu çalışmalara ihtiyacımız olduğunu da biliyoruz. Takım içinde hava çok güzel. Bu ortamın daha renkli hale gelmesi için de birbirimizle şakalaşıyoruz. Bu esprili havayı oluşturduğunuz zaman bu zor şartlarla baş etmek daha kolay oluyor\" dedi.

\"ŞAKALAŞMALAR TAKIM İÇİNDEKİ RUHU GÖSTEREN, GÜZEL DAVRANIŞLAR\"

Bir çok takım arkadaşıyla şakalaştığını ve bunların kötü niyetle yapılmış şakalar olmadığını dile getiren Slovak stoper, \"Roman Neustadter ile çok fazla şakalaşıyoruz. Geçen sene Janssen ile çok şakalaşırdık. Bu sene genç oyuncularla da çok fazla şakalaşabiliyoruz. Bu durum takım içindeki ruhu gösteren, güzel davranışlar. Bu yüzden insanlar şakaları çok ciddiye almamalı ve çok farklı yaklaşmamalı. Konuya belirttiğim açıdan bakmaları daha doğru olur\" diye konuştu.

\"TARAFTARLARIMIZIN İLGİSİNE KARŞILIK VERİP, BİR AN ÖNCE SAHAYA ÇIKMAK İSTİYORUZ\"

Sezonun başlamasını sabırsızlıkla beklediklerini de ifade eden Skrtel, \"Yoğun geçen sezon öncesi çalışmalarından sonra herkes ilk maçı bekler. İlk maçı bekliyorum ama aslında geneliyle bütün sezonu bekliyoruz. Kulüpte çok büyük değişimler oldu. Taraftarlarımızın da çok hevesli olduklarını görebiliyoruz. Kombineler tükenmiş durumda. Taraftarlarımızın ilgisine karşılık verip, bir an önce sahaya çıkmak istiyoruz. İnanıyorum ki bu sene hep birlikte özel bir şeyler başarabiliriz\" şeklinde konuştu.

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