Martin Scorsese, Osage yerlilerinin katledildiği hikâyeyi anlatacak; Killers of the Flower Moon'un çekimleri başladı

Ünlü ABD'li yönetmen Martin Scorsese’nin "Killers of the Flower Moon" filminin yedi ay sürmesi planlanan çekimlerine başlandı. Apple yapımı filmin başrollerinde Leonardo DiCaprio ve Robert De Niro yer alıyor.

200 milyon doları aşan bütçesiyle yönetmenin bugüne kadarki en büyük bütçeli filmi olacağı söylenen Killers of the Flower Moon, ilk olarak Paramount çatısı altında hazırlanmış olsa da, yüksek bütçesi nedeniyle stüdyo tarafından dijital platformlara sunulmuş ve sonunda Apple tarafından satın alınmıştı.



Scorsese’nin yeni filmi, her ne kadar Apple orijinal yapımı olacak olsa da, Apple TV+‘ta yayınlanmadan önce Paramount tarafından sinemalarda dağıtıma da sokulacak.

Bir araya getirdiği isimlerle hazırlık aşamasındaki en heyecan verici filmlerden biri olan, yapılan her haberle yarattığı heyecanı biraz daha arttıran Killers of the Flower Moon’un Oklahoma’da gerçekleşecek çekimlerine geçtiğimiz gün başlandı.

Petrol bulan Osage yerlilerinin katledilmesinin gerçek hikâyesi

Filmloverss'ın haberine göre; James Gray tarafından sinemaya uyarlanan The Lost City of Z’in de yazarı olan David Grann‘in aynı adlı romanından uyarlanan film, 1920-1925 yılları arasında o dönem dünyanın belki de en zengin insanları olarak bilinen Osage yerlilerinin yaşadıkları yerde petrol bulunmasının ardından sistematik bir biçimde katledilmesinin gerçek hikâyesini konu alıyor.



Romanda anlatılanlara göre, olayı araştıran birçok araştırmacının öldürülmesi üzerine FBI davayı ele alır. Bu, organizasyonun o zamana kadarki en önemli ve en büyük davası olur. J. Edgar Hoover’ın çözmeye çalıştığı bu gizemin detayları ortaya çıktıkça ABD tarihinin en ölümcül komplolarından bir tanesi gün yüzüne çıkmaya başlar.

Senaryo Oscar ödülle Eric Roth'un

Jesse Plemons’ın FBI ajanını canlandıracağı filmin senaryosunu Forrest Gump, The Insider, The Curious Case of Benjamin Button ve Munich gibi filmlerle tanınan Oscar ödüllü senarist Eric Roth kaleme aldı. Eric Roth, son zamanlarda film ile ilgili yaptığı bir açıklama sırasında filmin bugüne dek gördüğümüz her şeyden farklı olacağını söylerken kendi kariyeri için ise çok özel olduğunu belirtti.

Martin Scorsese, çekimleri Oklahoma’da gerçekleşen en büyük bütçeli yapım olan Killers of the Flower Moon ile ilgili yaptığı açıklamalarda Oklahoma’da gerçekleşecek çekimlere nihayet başlayabildikleri için çok heyecanlı olduğundan bahsederken bu filmi olayların gerçekten yaşandığı topraklarda çekebilmenin yaşandığı zamanı ve o dönemdeki insanları tüm gerçekliğiyle yansıtabilmek adına çok önemli olduğunu düşündüğünü söyledi ve hikâyenin geçtiği dönemi Amerikan tarihinin hiçbir zaman unutulmaması gereken bir parçası olarak nitelendirdi.

2022’de vizyona girmesi daha olası görünen filmin izleyiciyle buluşacağı tarih henüz belli değil.