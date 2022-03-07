Martin Odegaard: Mesut Özil çok özendiğim bir oyuncu

Arsenal'ın oyun kurucusu Martin Odegaard, geçmiş dönemde Dünya Kupası'nı kazanan Alman mili takımın yıldızı ve şu an Fenerbahçe forması giyen Mesut Özil ile kıyaslanmanın büyük bir iltifat olduğunu belirterek, "Mesut Özil çok özendiğim bir oyuncuydu" dedi.

Norveçli milli futbolcu Martin Odegaard, geçen yıl kiralık olarak forma giydiği Arsenal ile 2025 yılına kadar sözleşme imzaladı. Odegaard, Arsenal forması ile çıktığı 47 maçta yedi gol ve altı asistle katkıda bulundu ve şimdiden Mesut Özil ile kıyaslanmaya başlandı.

"Mesut Özil çok özendiğim bir oyuncuydu"

Norveç basınından TV2'ye verdiği demeçte, "Kendimi diğer oyuncularla karşılaştırma taraftarı değilim ama bunun büyük bir iltifat olduğunu kabul ediyorum. Mesut Özil çok özendiğim bir oyuncuydu ve küçükken en sevdiğim futbolcular arasındaydı." ifadelerini kullandı.

23 yaşındaki Norveçli milli oyuncu, şu an çok iyi hissettiğini söyleyerek, "Hayatta iyi bir yerde olduğumu hissediyorum. Burada mutluyum ve gelişiyorum. Güzel bir ekip ile güzel bir ortamda bulunuyorum." şeklinde konuştu.