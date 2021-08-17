Martin Linnes, eski takımı Molde'de

Sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Galatasaray'dan ayrılan Norveçli oyuncu Martin Linnes, eski takımı Molde'ye transfer olarak ülkesine döndü.

2016-21 yılları arasında Galatasaray forması giyen Norveçli oyuncu Martin Linnes, eski takımı Molde'ye transfer oldu.

Ocak 2016'da Molde'den Galatasaray'a transfer olan Linnes, geride kalan sezonun sonunda biten sözleşmesi ile takımdan ayrılmıştı. İsmi Göztepe ve Trabzonspor gibi Süper Lig ekipleriyle de anılan Linnes, Molde ile anlaşarak yaklaşık 5.5 yıl sonra ülkesi Norveç'e döndü.

Linnes, eski takımıyla 2025'e kadar sürecek 4 yıllık yeni sözleşmeyi imzaladı.