Martial, Manchester United’a 3 puanı getirdi

Premier League'de 10. haftanın açılış maçında Manchester United evinde ağırladığı Tottenham'ı, Anthony Martial'in 81. dakikada kaydettiği golle 1-0 mağlup etti.

Old Trafford'da yoğun yağmur altında oynanan mücadelenin 70. dakikasında Marcus Rashford'ın yerine oyuna giren Martial, 81. dakikada Romelu Lukaku'nun kafayla gönderdiği pasta topu ağlarla buluşturarak takımına galibiyeti getiren isim oldu. 21 yaşındaki Fransız yıldız futbolcu, bu sezon ligde kaydettiği 4. golü de yedek kulübesinde başladığı bir maçta kaydetmiş oldu.

İki hafta sonra ligde galibiyete ulaşan Manchester United puanını 23'e yükselterek, bir maçı eksik 25 puanı bulunan lider Manchester City'yi takibini sürdürdü. 4 maçlık galibiyet serisi son bulan Tottenham ise 20 puanda kaldı.