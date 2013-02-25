Mart yine kapıdan baktıracak

Yurt genelinde etkili olan sıcak hava, Perşembe gününden itibaren etkisini yitirecek. Sıcaklıkların 9 derece birden düşmesi bekleniyor. Mart ayının ilk haftasında da kar yağışı görülebilir.



Libya’dan gelen ılık hava, yurt genelinde sıcak günlerin yaşanmasına neden oldu. Batı bölgelerinde 20 dereceye kadar çıkan sıcaklıklar 1-2 gün daha etkili olacak.

Perşembe gününden itibaren Marmara Bölgesi, etkili olan karayelle birlikte soğumaya başlıyor.

Ntvmsnbc Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan'ın haberine göre, 4 Mart’tan itibaren ise Romanya’dan çok daha soğuk bir hava dalgasının gelmesi tahmin ediliyor.

Soğuk hava dalgasının beklenildiği gibi etkili olması durumunda Mart’ın ilk haftasında kar yağabilir.

İstanbul’da hava yarın da 17 derece olacak. Çarşamba günü hafif yağmur görülecek. Perşembe sıcaklık karayele birlikte 7 dereceye kadar inecek. Aynı gün yağış da sürecek.

Ankara’da adeta bahar havası yaşanıyor. Nisan ayı değerlerinde seyreden hava sıcaklıkları 16 derecelere kadar yükseldi. Ancak Perşembe günü sıcaklık 7 dereceye inecek. Başkent’te yağış da var.

İzmir'de de bahar havası var; sıcaklık 19 derece.

Antalya ve Adana boyunca da benzer durum söz konusu. Sıcaklıklar 21 dereceye kadar çıkacak.

Karadeniz de sıcak havadan nasibini aldı. Bolu-Trabzon boyunca sıcaklık 16-17 dereceyi buluyor.

Perşembe günü Karadeniz, Marmara ve İç Anadolu’da sıcaklığın 9 derece birden düşmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 10 derecenin altına gerileyecek.

Perşembe gecesi iç kesimlerdeki yağışlar, hafif kara dönüşecek.



Kışlıklarınızı gardıroba kaldırmayın



Havalardaki ani sıcaklık düşüşlerine karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Havaların sıcak geçeceği bugün ve Salı günü çok kalın giymeye gerek yok. Ancak özellikle Perşembe günü kışlık elbiseler tercih edilmeli.