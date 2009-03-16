Mart kapıdan baktırıyor!

Başkent güne yoğun kar yağışıyla uyanırken, Doğu Anadolu'da 51 köy yolu ulaşıma kapandı. Meteroloji çığ uyarısı yaptı.



Ankara'da dün başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Özellikle Çankaya, Keçiören ve Gölbaşı ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, Dikmen, Oran, İncek, Ümitköy, Kepekli, Bağlum ve Atapark ile Çayyolu'ndaki bazı ara yollarda buzlanma yaşanıyor.



Ankara Büyükşehir Belediyesi 80 unimog ve elle tuzlama ekibiyle, kürüme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, ulaşıma kapalı ana arter bulunmadığını belirtti.



Emniyet yetkilileri, gece boyunca çok sayıda maddi hasarlı ve yaralanmalı kaza meydana geldiğini kaydederek, sürücülerin dikkatli olmasını istedi. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da kar yağışının gün içinde hızını azaltacağı, ancak aralıklarla devam edeceği bildirildi.



51 köy yolu kapalı



Doğu Anadolu Bölgesi'nde aralıklarla kar ve karla karışık yağmur etkili oluyor. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, bölgede Karadeniz'den gelen alçak basınç sistemi etkili oluyor. Bölge genelinde salı gününe kadar aralıklarla kar ve karla karışık yağmur bekleniyor.



Sıcaklıkların mevsim normallerinde olduğunu dile getiren yetkililer, gece ölçülen sıcaklıkların Iğdır'da 9 diğer illerde ise sıfırın altına olmak üzere Erzurum'da 10, Ardahan'da 9, Kars'ta 4, Ağrı ve Erzincan'da 2 derece olduğu bildirildi.



Gün içindeki sıcaklıkların ise Iğdır'da 13, Erzincan'da 11, Kars'ta 6, Ardahan ve Ağrı'da 5, Erzurum'da 3 derece olması bekleniyor. Palandöken Kayak Merkezi'ndeki kar kalınlığının 10 santimetre olduğunu ifade eden yetkililer, şehir merkezlerindeki kar kalınlıklarının Ağrı'da 22, Ardahan'da 7, Kars'ta 4 ve Erzurum'da 1 santimetre ölçüldüğünü kaydetti. Gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı ulaşımı da olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle Erzurum'da 42, Muş'ta 9 olmak üzere toplam 51 köy ile ulaşım sağlanamıyor. Kapanan yolların açılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.



Çığ uyarısı



Yetkililer, hava sıcaklıklarının artması ve karla karışık yağmurun etkili olması nedeniyle çığ konusunda vatandaşları uyardı. Karla karışık yağmurun mevcut karı eriteceğini belirten yetkililer söz konusu durumun çığ için gerekli meteorolojik şartları yaratabileceğini söyledi. Yetkililer, çığ konusunda vatandaşların dikkatli olmasını istedi.



Yüksekova'da 2 gündür elektirik yok



Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yağışdan direklerin devrilmesi nedeniyle 2 gündür elektrik verilemiyor. Dünden bu yana devam eden karla karışık yağmur, Yüksekova ve köylerinde hayatı olumsuz etkiliyor. İlçenin Esenyurt Mahallesi'nde bazı evleri su bastı. Eşyaları kullanılmaz hale gelen aileler, geçici olarak yakınlarının yanına yerleşti. Bazı köylerde de vatandaşlar su baskınına karşı önlem almaya çalıştı.



Yüksekova TEDAŞ İşletme Şefi Şerif Biral, İran üzerinden gelen elektrik hatlarında sorun olduğunu belirterek, ''Çalışmalarımız aralıksız sürdürülüyor. Akalın köyü yakınlarında devrilen elektrik direkleri onarıldı. Diğer bölgelerdeki çalışmalar da devam ediyor. Kısa sürede elektrik verilecek'' dedi. Bu arada, yağış nedeniyle Yüksekova-Van ve Yüksekova-Şemlinli kara yolunun bazı bölümlerine kaya parçalarının düştüğünü bildiren yetkililer, yola çıkacak sürücülerin dikkatli olmalarını istedi.



Uçak seferleri iptal

Van'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Sun Expres'in İzmir-Van uçak seferinin iptal edildiği bildirildi. Sun Expres'in İzmir-Van uçak seferi, Van'daki kar yağışı nedeniyle yapılamadı.



Öte yandan, İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan Van'a gelen Anadolu Jet uçağı ise Ferit Melen Havalanı'na iniş yapamayınca Diyarbakır'a yönlendirildi. Yetkililer, kar yağışının devam etmesi halinde programdaki diğer uçak seferlerinin de iptal edilebileceğini belirttiler.



D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini arttırdı. Seymenler ve Karanlıkdere mevkinde etkili olan kar yağışının ardından, kar kalınlığı kısa sürede 5 santimetreye ulaştı.



Karayolları ekiplerinin tuzlama ve kar küreme çalışmasını aralıksız olarak sürdürdüğü Bolu Dağı'nda, sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 20 metreye kadar düşüyor. Trafik ekipleri, sürücüleri kar yağışı ve sise karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. (AA)





