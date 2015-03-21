Mart kapıdan baktırdı; Meteoroloji'den kar uyarısı

Türkiye bugün Balkanlar üzerinden gelecek yeni bir soğuk ve yağışlı sistemin etkisine girecek. Soğuk ve yağışlı hava hafta başına kadar etkili olmaya devam edecek. Mevsim normallerinin altına düşen hava sıcaklıkları, pazar gününe kadar azalmaya devam edecek. Pazar günü batı bölgelerden başlayarak gelecek hafta yurt genelinde artacak sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek.

İşte beş günlük hava durumu tahmini

Yozgat’ta “Mart Kapıdan Baktırır Kazma Kürek Yaktırır” atasözü gerçek oldu.

Yozgat sabaha beyaz kar örtüsü ile uyandı. Gece başlayan kar yağışı şiddetini artırarak devam ediyor. Karayolları ve belediye ekiplerinin kar temizleme çalışmasına geç başlaması sürücülere zor anlar yaşatırken, çok sayıda araç yolda kaldı.

E-88 Karayolu üzerinde ise kar ve buzlanma sebebiyle kayan minibüs ve otomobiller birbirine girdi. Aynı yerde 8 aracın karıştığı 5 kişi hafif yaralandı. Yaralılar Yozgat Bozok Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Vatandaşlar kar küreme ve temizleme çalışmasına geç başlayan Karayolları ve Belediye ekiplerine tepki gösterdi. Yolda kalan halk otobüsü şoförü 2 saati geçkin bir süredir yolun açılmasını beklediğini belirterek, "Yolcuları alamadığımız için onlar da yaya olarak gitmek zorunda kalıyor. Yolun açılmasını bekliyoruz" dedi.

Sivas’ta mart kapıdan baktırdı!

Mart ayının üçüncü haftası geride kalırken Sivaslılar, sabah güne karla uyandı. Kara hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yaklaşık bir haftadır çok bulutlu ve yağışlı havanın etkili olduğu Sivas’ta sabah kar yağışı ile vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı. Kar yağışı ile birlikte yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Meteoroloji verilerine göre kar yapışının sürmesi bekleniyor.

Sürücüler, karla kaplanan araçlarını temizleyerek işlerine gitmeye çalıştı. Kar yağışına oldukça şaşırdıklarını söyleyen vatandaşlar, “Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır” atasözü gerçek olduğunu belirterek, kar yağışının kendileri için sürpriz olduğunu dile getirdi.

Karaman’a mart ayında kar sürprizi

Karaman'da uzun süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının perşembe ve cuma günü düşmesinin ardından bugün vatandaşlar güne kar sürprizi ile uyandı.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri hafta sonu havanın karlı olacağını, hafta içi sağanak yağışlı olacağını belirtti.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada: "Zirai faaliyetlerin başladığı, meyve ağaçlarının tomurcuklandığı ve çiçeklendiği bölgede (Konya, Karaman, Aksaray, Niğde) 22 Mart Pazar günü sabah saatlerine kadar hafif, yüksek kesimlerde orta ve yer yer kuvvetli zirai don olayı beklenmektedir. Başta meyve ve sebze üreticilerimiz, seracılarımız olmak üzere zirai faaliyette bulunan çiftçilerimizin, tahmin edilen zirai don tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir." denildi.

Uşak’ta kar yağışı

Uşak’ta havanın soğumasının ardından akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimleri beyaz örtüyle kapladı. Kent merkezi ve bazı ilçelerde de kar yağı etkili oldu.

Bahar mevsimine girilmesine ve havaların ısınmasına rağmen Uşak’ta, bugün akşam saatlerinde itibaren kar yağışı başladı. Yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplayan yağış, kent merkezi ve bazı ilçelerde etkili oldu. Uşak-İzmir, Uşak- Ankara ve Uşak- Denizli karayollarında seyir eden sürücüler, olası buzlanma tehlikesine karşı trafik ekiplerinde dikkatli olmaları konusunda uyarılmaya başlandı.

Meteoroloji yetkilileri; kentte gece hava sıcaklığının sıfırın altına düşeceğini, kar yağışının aralıklarla yarın öğleye süreceğini belirti.

Kayseri'de karla karışık yağmur, hayatı olumsuz etkiledi

Kayseri’de sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden karla karışık yağmur, hayatı olumsuz etkiliyor. Cumartesi ve Pazar günleri kar yağışı daha da etkili olacak.

Meteoroloji Kayseri Bölge Müdürlüğü yetkilileri, bugün hava sıcaklığının en yüksek 8 derece olacağının tahmin edildiğini, gece sıcaklığın eksi 1 olacağını, cumartesi ve Pazar günleri ise kar yağışının etkisini artıracağını, hava sıcaklığının ise gün içerisinde 2 dereceye kadar düşeceğini ifade ettiler. Pazartesi gece hava sıcaklığının eksi 5 olarak tahmin edildiğini belirten yetkililer, vatandaşları don olayına karşı uyardılar.