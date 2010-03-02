Mart kapıdan baktıracak!

T24 - Yeni haftada bir yağış görülecek, bir güneş açacak. Cumartesi günü hava çok soğuyacak, İzmir 6 dereceyi görecek, iç kesimlere kar yağacak.



'Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır' atasözü birkez daha gerçekleşiyor. Hafta genelinde hava hergün farklılık gösterecek, sıcaklıklar bazı günler yükselip, bazı günler hızlı bir şekilde düşecek. Gökyüzü de birgün yağmurlu, birgün güneşli olacak.



İstanbul yarını yağmurlu geçirecek, hava öğleden sonra soğumaya başlıyor, sıcaklık yarın 13, çarşamba günü 10 derece. Ankara'ya yağmur yarın öğleden sonra gelecek, çarşamba öğleden sonra ise kesilecek. Sıcaklık çarşamba günü 6 derece. İzmir yarın parçalı bulutlu 18 derece, çarşamba günü daha soğuk geçecek, cumartesi günü sıcaklık 7 dereceye inebilir.



Marmara'da yarın yeniden sağanak yağmur var, önce Trakya, akşama doğru tüm bölge soğuyacak. Çarşamba günü yağış kesiliyor ama soğuma devam edecek, sıcaklık 10 dereceyi fazla geçemeyecek, bir sonraki yağmur cuma günü gelecek.



İç Anadolu'da yarın sıcaklık 4 derece daha artıyor, Konya'da 18 dereceye çıkacak. Ancak akşam yağmur geliyor, çarşamba günü sıcaklık hızla düşecek. O nedenle Çankırı, Yozgat ve Sivas'a karla karışık yağmur yağabilir, perşembe sıcaklık yeniden yükselecek.



Ege'de de sıcaklık birgün artıp birgün azalıyor. Yarın Kütahya-Afyon çevrelerine kısa süre yağmur yağacak, bölgenin güneyi ise açık. Çarşamba günü güneşli geçecek ama poyrazla birlikte hava soğuyacak. Perşembe günü ise kuvvetli lodos havayı daha ılık hissettirecek.



Güneyde yarın hava ılık, çarşamba günü Antalya'dan Gaziantep'e kadar esecek karayel havayı 4-5 derece soğutacak. Aynı gün Doğu Akdeniz ve Güneydoğu'ya yağmur da yağacak.



Doğu Anadolu yarını daha sakin bir havada geçirecek, önemli bir yağış yok. Ancak çarşamba günü Marmara üzerinden gelecek yağışlı hava, sağanaklar ve Erzurum-Tunceli arasına kar bırakacak.



Sıcaklıkların arttığı Karadeniz'de çarşamba günü hava 8 derece birden soğuyacak, karayel çok sert esecek, o nedenle bolu ve iç kesimler boyunca bir ara karla karışık yağmur da bekleniyor. Yağış bölgeye yarın geliyor ama kısa süre kalacak. Çarşamba günü Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağmur var.





