Mart ayının zam şampiyonu yine sivri biber oldu

Enflasyon Mart ayında TÜFE'de yüzde 0.66 ile beklentileri aştı. Yıllık enflasyon yüzde 7.29'a çıktı. Zam şampiyonu fiyatı yüzde 50'ye yakın artan sivri biber oldu.



Şubat ayında düşüşe geçen enflasyon Mart'ta yeniden yönünü yukarı çevirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Mart'ta TÜFE yüzde 0.66, ÜFE yüzde 0.81 arttı. CNBC-e anketinde TÜFE'de ortalama yüzde 0.40 artış bekleniyordu.

Yıllık bazda TÜFE yüzde 7.29'e yükselirken, ÜFE yüzde 2.30 oldu.

TÜFE'de ana harcama grupları itibariyle Mart ayında endekste yer alan gruplardan giyim ve ayakkabıda yüzde 0.86, lokanta ve otellerde yüzde 0.62, sağlıkta yüzde 0.48, eğlence ve kültürde yüzde 0.33, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0.29, konutta yüzde 0.23, eğitimde yüzde 0.09, ev eşyasında yüzde 0.09, haberleşmede yüzde 0.02 artış yaşandı. Ulaştırmada yüzde 0.05 düşüş gerçekleşti. Alkollü içecekler ve tütün grubunda değişim gözlenmedi.

Yıllık bazda TÜFE’de en yüksek artış yüzde 9,84'le konutta görüldü. Onu lokanta ve oteller (yüzde 9.40), gıda ve alkolsüz içecekler (yüzde 8.10) izledi.



Zam şampiyonu biber



Tüketici fiyatları bazında Mart ayının zam şampiyonu yüzde 46.81 artış ile sivri biber oldu. Onu yüzde 27.06 ile dolmalık biber, yüzde 20.92 ile domates, yüzde 8.80 ile portakal takip etti. Fiyatı en çok düşen ürün yüzde 30.40'la kabak oldu.