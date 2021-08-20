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Dünya

Mart ayında Süveyş Kanalı'nı tıkayan Ever Given, tekrar kanalı geçmeye çalışacak

20 Ağustos 2021 15:04

T24 Dış Haberler

Mart ayında karaya oturarak Süveyş Kanalı'nı tıkayan konteyner gemisi, kanalı tekrar geçmeye çalışacak. 

Japon şirkete ait Panama bayraklı gemi dün Port Said'e ulaştıktan sonra bugün iki römorkör ile Süveyş Kanalı'nı geçecek. 

220 bin metrik tonluk konteyner gemisi Mart ayında tekrar yüzdürülmeden önce bir hafta boyunca dünyanın en aktif ticaret yollarından Süveyş Kanalı'nı tıkadı. Blokaj, kanal çevresinde ciddi bir gemi trafiğine sebep olmuştu. 

Mısırlı yetkililer gemi kurtarıldıktan sonra tazminat talebiyle Ever Given'a el koymuştu. 

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