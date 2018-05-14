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Ekonomi

Mart ayında 1.7 milyar tavuk yumurtası üretildi

İstanbul, 14 Mayıs (DHA) –   Tavuk yumurtası üretimi Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 5

14 Mayıs 2018 14:18

İstanbul, 14 Mayıs (DHA) –   Tavuk yumurtası üretimi Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 5.2, yıllık bazda yüzde 1.5 artarak 1.7 milyar adet olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2018 yılı Mart ayı “Kümes Hayvancılığı Üretimi” verilerine göre; 
Kesilen tavuk sayısı 105 milyon, kesilen hindi sayısı ise 523 bin adet oldu. Kesilen tavuk sayısı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 11.3, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.5 arttı.
Mart ayında kesilen hindi sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 19,1, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66.8 arttı.
Tavuk eti üretimi 185 bin 843 ton, hindi eti üretimi ise altı bin 353 ton olarak gerçekleşti. Tavuk eti üretimi Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 11.6, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.2 arttı.
Mart ayında hindi eti üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 15,2, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66.6 arttı.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi bir önceki aya göre yüzde 0.05 arttı.
Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54.9 arttı. (Grafik)

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