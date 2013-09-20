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Yaşam

Mars'tan 'kötü haber'

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Mars gezegenindeki keşif aracı Curiosity, Kızıl Gezegen'de metan gazı bulunmadığını belirledi

20 Eylül 2013 13:59

NASA'nın keşif aracı Curiosity, 'Mars'ta metan gazı' bulunmadığını belirledi. Canlı organizmalar tarafından üretilen gazının bulunamaması, bilim insanları açısından 'kötü haber' olarak değerlendirildi.
 
Bilim insanları, metan gazının olmamasını Mars'ta mikrobik yaşam araştırmaları açısından "kötü haber" olarak niteledi.
 
Dünya'daki metan gazı, büyük oranda yaşayan organizmalar tarafından üretiliyor.
 
Daha önce Dünya'daki teleskoplar aracılığıyla yapılan gözlemlerde Mars'ta metan gazı olduğu ileri sürülmüş ve gezegende yaşamın var olabileceği umudu doğmuştu.
 
Curiosity'nin elde ettiği veriler, "Science" dergisinde yayımlandı.
 
Curiosity, 26 Kasım 2011'de uzaya fırlatılmış, 6 Ağustos 2012'de Kızıl Gezegen'deki Gale Krateri'ne inmişti.
 
Mars'a yapılacak olası yolculuk kapsamında şimdiye kadar üretilen en gelişmiş robot olan Curiosity, 12'den fazla kamerası, bir meteoroloji istasyonu, sondaj ve çevreyi incelemesine olanak sağlayan araçlarıyla Kızıl Gezegen'de hayata ilişkin kimyasal temel yapı taşlarını bulmaya çalışıyor.

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