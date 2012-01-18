Mars’tan kopan göktaşı Fas’a düştü

T24 - Bilim adamları Fas’ta bulunan bir uzay taşının meteor yağmuru sırasında dünyaya Mars’tan düştüğünü doğruladı.



Tarih boyunca sadece beş kez düşerken insanlar tarafından görülen meteorların Mars’tan geldiği kimyasal olarak doğrulandı.



Altı ay önce gökyüzünde ateş topu görülmüş ama meteor parçaları Aralık ayının sonuna dek bulunamamıştı. Bunun, Mars’ın yaşam açsından potansiyelini öğrenmeye çalışan bilim adamları için önemli ve bulunmaz bir fırsat olduğu belirtiliyor.



Şimdiye dek ne NASA, ne de Rus uzay araçları Mars’tan parçalar getirmeyi başaramadılar ve bilim adamlarının inceleyebilecekleri tek örnek meteor yağmurlarında dünyaya düşen taşlar.



Meteor parçalarının bulunmas, bilim adamları ve kolleksiyoncuları heyecanladırdı, çünkü dünyada çok nadir bulunan, altından daha nadir olan bu parçalar çok büyük fiyatlara satılabiliyor.



Bulunan en büyük kaya parçasının yaklaşık 10 kg ağırlığında olduğu belirtildi.





