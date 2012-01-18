T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Mars’tan kopan göktaşı Fas’a düştü

Bilim adamları Fas’ta bulunan bir uzay taşının meteor yağmuru sırasında dünyaya Mars’tan düştüğünü doğruladı.

18 Ocak 2012 02:00

T24 - Bilim adamları Fas’ta bulunan bir uzay taşının meteor yağmuru sırasında dünyaya Mars’tan düştüğünü doğruladı.


Tarih boyunca sadece beş kez düşerken insanlar tarafından görülen meteorların Mars’tan geldiği kimyasal olarak doğrulandı.


Altı ay önce gökyüzünde ateş topu görülmüş ama meteor parçaları Aralık ayının sonuna dek bulunamamıştı. Bunun, Mars’ın yaşam açsından potansiyelini öğrenmeye çalışan bilim adamları için önemli ve bulunmaz bir fırsat olduğu belirtiliyor.


Şimdiye dek ne NASA, ne de Rus  uzay araçları Mars’tan parçalar getirmeyi başaramadılar  ve bilim adamlarının inceleyebilecekleri tek örnek meteor yağmurlarında dünyaya düşen taşlar.


Meteor parçalarının bulunmas, bilim adamları ve kolleksiyoncuları heyecanladırdı, çünkü dünyada çok nadir bulunan, altından daha nadir olan bu parçalar çok büyük fiyatlara satılabiliyor.


Bulunan en büyük kaya parçasının yaklaşık 10 kg ağırlığında olduğu belirtildi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24