T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Mars'tan gelmiş olabiliriz!

İnsanoğlunun kökeninin Mars’tan geldiği sorusu MIT ve Harvard Üniversitesi’ndeki bilim adamlarınca bir kez daha tartışıldı

24 Mart 2011 02:00

T24 -İnsanoğlunun kökeninin Mars’tan geldiği sorusu MIT ve Harvard Üniversitesi’ndeki bilim adamlarının son çalışmalarıyla yeniden tartışılmaya başlandı.

Yapılan son araştırmalarda Dünya’da yaşayan organizmaların tümünün soyunun kızıl gezegenden meteorlarla yer küreye taşındığı savı ortaya atıldı. Bilim adamları önce, Mars’ta yaşam belirtisini tespit ettikten sonra evrenden Dünya’ya gelen ve yaşamın temel yapıtaşı olan Deoksiribonükleik asit (DNA) ve Ribonükleik asit (RNA)ile ilgili araştırma stratejisine yoğunlaştı.
Ortaya atılan düşünce ise Güneş sisteminin ilk günlerinde, Mars’ta ve Dünya’daki iklim şartlarının bugünkünden daha çok birbirine benzediği ve yaşamın tutunduğu bir gezegenden daha sonra diğerinde gelişerek sağ kalmayı başardığı öne sürülüyor. İkinci görüşe göre ise 1 milyar ton taşın Mars’tan Dünya’ya çarpmadan önce uzay yolculuğu geçirmesi. Üçüncüsü de binlerce yıl sürecinde canlı kalan mikropların Dünya’da hayat bulmasıyla yaşamın başlangıcı
olarak tahmini ortaya atılıyor 





ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24