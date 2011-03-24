Mars'tan gelmiş olabiliriz!

T24

Yapılan son araştırmalarda Dünya’da yaşayan organizmaların tümünün soyunun kızıl gezegenden meteorlarla yer küreye taşındığı savı ortaya atıldı. Bilim adamları önce, Mars’ta yaşam belirtisini tespit ettikten sonra evrenden Dünya’ya gelen ve yaşamın temel yapıtaşı olan Deoksiribonükleik asit (DNA) ve Ribonükleik asit (RNA)ile ilgili araştırma stratejisine yoğunlaştı.Ortaya atılan düşünce ise Güneş sisteminin ilk günlerinde, Mars’ta ve Dünya’daki iklim şartlarının bugünkünden daha çok birbirine benzediği ve yaşamın tutunduğu bir gezegenden daha sonra diğerinde gelişerek sağ kalmayı başardığı öne sürülüyor. İkinci görüşe göre ise 1 milyar ton taşın Mars’tan Dünya’ya çarpmadan önce uzay yolculuğu geçirmesi. Üçüncüsü de binlerce yıl sürecinde canlı kalan mikropların Dünya’da hayat bulmasıyla yaşamın başlangıcıolarak tahmini ortaya atılıyor