Mars'taki su gizemi çözülüyor

Uzay aracı Phoenix, Mars yüzeyinden ilk toprak örneğini aldı. Beyaz bir toprak kümesi alan Phoenix'in yapacağı inceleme sonunda bunun buz mu yoksa, geçmişte var olduğu düşünülen su kütlesinden arta kalmış tuz mu olduğu anlaşılacak.



Aracın robot kolu, yüzeyden aldığı toprak kümesini "Termal Genleşmiş Gaz Analizcisi" adlı bölüme yerleştirecek. Bu bölümdeki analiz gelecek hafta boyunca, hatta daha sonraki hafta içerisinde de sürecek. Phoenix baş araştırmacısı Peter Smith gazetecilere yaptığı açıklamada, "bu gelişme bizlere gerçekten çok büyük bir fırsat sağlamış oldu.

Yüzeyin hemen altında var olduğunu düşündüğümüz buzun etkilerini çok merak ediyoruz" dedi.

Smith, toprakta ne oranda su bulunduğunu, bu toprağı hangi minerallerin oluşturduğunu öğrenmeye çok yakın olduklarını, tuz varsa bunun ne tür bir tuz olduğunu öğrenmenin de çok ilginç olacağını ifade etti.



Su izine rastlanması, gezegende yaşamı destekleyecek bir ortamın olup olmadığının öğrenilmesi açısından da önemli olacak.

