-MARS'TAKİ NASA ROBOTU YENİ KEŞİF BÖLGESİNDE ANKARA (A.A) - 10.08.2011 - Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Mars'ta 7 yılı aşkın süredir hala keşif yapan robotu Opportunity, 3 yıl süren bir yolculuğun ardından şimdiye dek görülmemiş dev bir kratere ulaştı. NASA'nın web sayfasında verilen bilgiye göre, golf arabası büyüklüğündeki tekerlekli robot, daha önce keşifte bulunduğu Victoria kraterini tırmandıktan sonra 21 kilometre katetti ve Endeavour adı verilen 22 km çapındaki kraterin köşesine dün vardı. Dev kraterde Kızıl Gezegen'in daha sıcak ve ıslak dönemlerinde oluştuğu tahmin edilen killi mineral toprak ve kayaları inceleyecek Opportunity, ilkel yaşama evsahipliği etmiş olabilecek kraterde keşiflerini sürdürecek. Bu kraterdeki mineral oluşum, robotun daha önce geçtiği yerlerde incelediği daha genç ve kurak kayalardan çok farklı bir görünüm ortaya koyuyor. Saatte ortalama 60 cm ilerleyebilen ve keşiflerini Ocak 2004'ten beri sürdüren Opportunity, Mars'a kendisi gibi sadece 3 aylığına gönderilen ikizi Spirit'ten birkaç hafta sonra inmişti. Mart 2010'da Dünya ile iletişimi kesilen Spirit'in resmi görevi geçen mayısta sona ermişti.