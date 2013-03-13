"Mars'ta yakın geçmişte hayat vardı." NASA'nın gezgin robotu Curiosity'nin son araştırmalarına göre, Kızıl Gezegen'de bulunan kil mineralleri geçmişte hayatın olduğuna işaret.

"Mars'ta bir zamanlar hayat vardı." Kızıl Gezegen'e ilişkin bu iddia, NASA'nın gezgin robotunun son araştırmasından.

7 ay önce Mars'a giden "Curiosity" yani "Merak" isimli robot önemli bulgulara ulaştı.

O bulgular, NASA'nın Washington'daki genel merkezinde düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.

Bilim insanlarına göre, meraklı robot, bir zamanlar suyun içinde bulunduğu düşünülen bir kaya üzerinde kil mineralleri ve sülfata rastladı.

Tüm bu bulguların; Mars'ta geçmişte hayatın olabileceğine işaret olduğu belirtildi.

Bilim insanları, üzerinde inceleme yapılan kayanın bulunduğu Gale Krateri'ndeki suyun da muhtemelen içilebilir nitelikte olduğu görüşünde.

Analizlerde Dünya'dakine benzer bir hayat için gerekli olan organik bileşenlerin ise izine rastlanmadı.

12'den fazla kamerası, bir meteoroloji istasyonu, delme ve çevreyi inceleme olanağı sağlayan araçlarıyla Curiosity uzayda yaptığı incelemelerle hayata ilişkin yapı taşlarını bulmaya çalışıyor.

26 KASIM 2011'de uzaya fırlatılan meraklı robot, 6 Ağustos 2012'de Mars'a ulaşmıştı.