Mars'ta yağmur bekleniyor!

T24 - Bilimadamları, Mars'ın atmosferinin üst tabakalarının tahmin edilenden yüz katı su buharına sahip olduğunu tespit ettiler.



NASA'nın Mars Reconnaissance Orbiter ve Avrupa Uzay Ajansı'nın Mars Express uzay araçlarının gönderdiği verileri kullanan astronomlar, Kızıl Gezegen'in atmosferinin üst tabakalarındaki su buharının "süper doygunluk" noktasına ulaştığını gördüler. Bunun kuru ve tozlu bir gezegende olmayacak bir durum olarak gören araştırmacılar, önceki tahminlerin 20 ila 50 km kalınlığındaki su buharı miktarını büyük ölçüde gözardı ettiğini kaydettiler.



Bulgularını Science dergisinde yayımlanan bilimadamları, bu sürpriz keşfin Mars'ın su döngüsü ve atmosferinin gelişimini anlamaya önemli katkılar yapacağını belirterek, Mars atmosferinin bu katmanlarının su buharına, bu sıcaklık ve basınçta artık daha fazlasını kabul edemeyecek kadar doyduğuna işaret ettiler.



Yoğuşma noktasını aşan su buharının normalde damlacık ya da buz kristali oluşturması gerektiğinin altını çizen araştırmacılar, su buharı atmosferin bir yerinde asılı kaldığı zaman damlacık veya buz kristali haline gelmek yerine süper doygunluğun meydana gelebileceğini kaydetti. Bilimadamları şimdiye kadar böyle bir süper doygunluğun soğuk Mars atmosferinde varolmadığını düşünüyorlardı.



Öte yandan, NASA, otomobil büyüklüğündeki Mars Bilim Laboratuvarı olarak da bilinen Curiosity (Meraklı) adlı yeni tekerlekli robotu, kasım sonu veya aralık başı Kennedy Uzay Merkezi'nden gönderecek. Mars'a sekiz ay sürecek yolculuğun ardından varacak robot, Gale adlı kraterdeki yüksek dağın 4,5 km uzağına inecek. Bilimadamları, 150 km genişliğindeki dev kraterde bulunan dağın, aralıksız esen Mars rüzgarının zaman içinde burayı doldurarak, şekillendirmesiyle oluştuğunu düşünüyorlar.