Mars'ta 'volkanik mineral' bulundu

NASA'nın Mars'taki uzay aracı Curiosity'nin kızıl gezegenden aldığı toprak örneğinde, volkanik patlamalarla oluşan mineraller bulundu.
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Mars'taki uzay aracı Curiosity'nin kızıl gezegenden aldığı toprak örneğinde, Havai'de Mauna Kea yanardağındakine benzer mineraller bulunduğu bildirildi.
Bilim insanları, Mars'ın yüzeyini kaplayan toprak konusunda bilgi sahibi olmak amacıyla Curiosity'nin aldığı örneğin analiz sonuçlarını açıkladı.
Analizin ardından toprak örneğinin genellikle volkanik patlamalarla oluşan feldispat ve olivin mineralleri içerdiği tespit edildi
Bilimadamları, Mars toprağının, Mauna Kea'nın çevresindeki volkanik topraklara benzediğini belirtti.