Mars'ta 'uzun yürüyüş'

Spaceref.com web sitesinin haberine göre Opportunity, gezegene indiği 2004 yılının mart ayından bu yana 12 kilometre yol katetti. NASA Mars programı yöneticileri, 800 metre genişliğindeki Victoria Krateri'nden kısa süre önce çıkmayı başaran Opportunity'nin kimi gün 150 metrenin üzerinde yol katederek güneydeki hedefine ilerlediğini belirttiler.



Opportunity'nin yolu üzerinde bulunan kaya katmanlarını da inceleme olanağı bulduğunu belirten program yöneticileri, robotun Victoria Krateri'nin hemen yanındaki "Sputnit Krateri"ni de görüntülediğini kaydettiler.



Uzmanlar, Opportunity'nin yol performansının bir iki küçük patinaj dışında "harika" olduğunu, robotun güneydoğuya doğru yolculuğunda, güzergâhının belirlenmesi için Kızıl Gezegen'in yörüngesindeki Mars Reconnaissance Orbiter tarafından çekilen yüksek çözünürlüklü görüntülerden faydalanılacağını bildirdiler.



Spirit biraz enerji depoladı



Bu arada, Mars'taki diğer robot Spirit'in güneş enerjisi depolaması sayesinde, mühendisler bu robot ile daha fazla temas kurabilme olanağı buldular.



Spirit'in enerji seviyesinin yine de düşük olduğuna ve enerjisinin bir bölümünü yörüngedeki Odyssey uydusu aracılığıyla Dünya'ya veri göndermek için kullandığına dikkati çeken NASA mühendisleri, robotun bataryalarını yeterince dolduramamasından ötürü ara verdiği Mars atmosferindeki argon gazı ölçümlerine yeniden başladığını kaydettiler.



Son derece zor bir görev üstlenen Opportunity, robotun şimdiye dek incelenecek en büyük krater olacak Endeavour'a ulaşmasıyla, Mars'ın çeşitli jeolojik katmanları ve değişik kaya örneklerini analiz etme olanağı bulacak. 800 metre genişliğindeki Victoria Krateri'nden kısa süre önce çıkmayı başaran ve günde ortalama 100 metre katedecek Opportunity'nin hedefi Endeavour, 22 kilometre genişliğinde.



Tekerlekli robot, iki yıl sürmesi öngörülen bu yolculuğu sırasında, yolu üzerindeki kayaları incelemek amacıyla durmak ve bataryalarını doldurmak için yeterince güneş ışığının olmadığı kış aylarında da mola vermek zorunda kalabilecek.



NASA'nın Kızıl Gezegen'in yörüngesindeki Mars Reconnaissance Orbiter'ın ayrıntılı uydu görüntüleri ve yeni yüklenen yazılımı sayesinde, yolu üzerindeki engelleri ve büyük kayaları aşmak için doğru kararları verebilecek Opportunity'nin ikizi Spirit gibi önemli bir tahrik sorunu bulunmuyor.



Spirit, bir tekerleğindeki arızadan ötürü sürekli geri hareket etmek zorunda bulunuyor. Opportunity, Meridiani ovasına indiğinden bu yana, Kızıl Gezegen'de bir zamanlar suyun varlığının kanıtları dahil olmak üzere Mars jeolojisine ilişkin birçok önemli veri topladı.







