Mars'ta 'tahta'ya benzeyen nesne!

Mars’ta çekilen fotoğraflarda insan yüzü bile bulan hobi astronomlar bu kez de Kızıl Gezegen’de bir “tahta” parçası tespit etti.



NASA’nın Kızıl Gezegen’i keşif için gönderdiği uzay araçlarının çektiği fotoğraflar Mars’la ilgili binbir çeşit komplo teorisi üretilmesine neden oldu. Mars’ta su bulunduğuna ilişkin haberler bile bilim adamları tarafından kesin bir dille ifade edilemese de fotoğrafları inceleyen komplo teorisyenleri sınır tanımıyor. Son olarak Mars’ın yüzeyinde gülen bir insan yüzü tespit etmeyi başaran komplocular bu kez de Kızıl Gezegen’deki bir tahta parçasını “Mars’taki uçsuz bucaksız ormanların” kanıtı olarak gösterdi.



Gezegende hayat da var su da iddası



Rover uzay aracı tarafından çekilen fotoğraftaki kütük parçasının çürümüş bir ağaç olduğunu ileri süren komplocular, Mars’taki “dev bitki örtüsünün” insanlardan gizlendiğini belirtti. TheCrit sitesinde fotoğraf üzerine üretilen komplo terorilerinde, “Mars’ın engin bir çöl olduğu büyük bir yalan. Bakın ağacın parçası uzay aracının hemen önünde duruyor. Buraya kadar muhtemelen bir sel baskını sonucu su tarafından taşınmış. Yani Mars’ta hem bitki örtüsü (yani bitki hayatı) hem de su var” ifadeleri kullanıldı.

