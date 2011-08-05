Mars'ta su bulundu mu?

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Mars Reconnaissance Orbiter (MRO-Mars Yörünge Kaşifi) aracının yüksek çözünürlüklü bilimsel görüntüleme kamerası (HiRISE) tarafından yakalanan görüntülerde, Mars'ın güney yarıküresindeki bazı sarp tepelerde tekrarlanarak devam eden bu durum, bilimadamlarına Kızıl Gezegen'de suyun varlığının kanıtı olduğunu düşündürüyor.NASA'nın web sitesinde yayımladığı açıklama ve görüntülerde, Mars'ın en sıcak aylarında muhtemel bir su akıntısı olduğu görülüyor.NASA'nın Başkanı Charles Bolden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Mars Keşif Programı'nın, Kızıl Gezegen'in bir biçimde yaşama evsahipliği edip edemeyeceğini anlamalarına yardımcı olmayı sürdürdüğünü belirterek, "Mars ilerde insanlı keşif için önemli bir hedef" dedi.Gözlemlere göre, Mars'ın bazı yüksek kesimlerinde baharın sonu başlayan ve yaz boyunca süren karanlık, parmak şeklinde ve aşağıya doğru uzayan bir oluşum ortaya çıkıyor, kışın kayboluyor ve ertesi bahar tekrar beliriyor.Uzay aracındaki HiRISE kamerasının baş gözlemcisi ve bu konudaki makaleyi Science dergisinde kaleme alan Tucson'daki Arizona Üniversitesi'nden Alfred McEwen, "Bu gözlemlere en iyi açıklama, bunun çok tuzlu bir su akıntısı olduğu" diyor.McEwen Space.com'a yaptığı açıklamada da "Bu bugünün suyu, geçmişin değil" ifadesini kullanarak, bu maddenin Mars'ta olduğu bilinen buz ya da normal sıvı sudan epey farklı olduğunun altını çiziyor."Daha çok bir şurup gibi akıyor" diyen bilimadamı, gözlemlerinden bu maddenin ne kadar tuzlu olduğunu anlayamadıklarını sözlerine ekledi.