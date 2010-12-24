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Yaşam

Mars'ta gün batımı

NASA'nın Mars aracı Opportunity'den gelen yeni fotoğraflar, Mars gökyüzünden manzaralar sunuyor.

24 Aralık 2010 02:00

T24 - NASA'nın Mars aracı Opportunity'den gelen yeni fotoğraflar, Mars gökyüzünden manzaralar sunuyor.



Haftabaşında tüm dünya 456 yıl sonra kuzey yarımküre için en uzun geceyle aynı güne denk gelen ay tutulması haberlerine kilitlendi. Tutulma, Ay'ın Dünya'nın yarı gölgesine girmeden Türkiye'de batmasından dolayı ülkemizden gözlenemese de, bazı tutulmalar yeryüzünün hiçbir noktasından gözlenemiyor.


NASA’nın Mars gezgini olan minik aracı Opportunity bu farklı tutulmalardan birini izleyebilen şanslı bir makine. Yolladığı fotoğraflarda Mars yüzeyinden bir Güneş tutulması ve günbatımı sahnesini görebiliyoruz.


Tutulma fotoğrafında Güneş’in önünden geçmekte olan Mars’ın iki uydusundan biri olan Phobos görülüyor. Her iki uydunun da küçük boyutları sebebiyle Dünya’da yaşanan tam Güneş tutulmasını gerçekleştirmeleri mümkün değil. Bu nedenle Mars'ta ancak kısmi Güneş tutulması meydana geliyor. Opportunity’nin yolladığı diğer fotoğrafta da Güneş’in Mars ufkundaki batışı sırasında nasıl bir manzara sergilediği görülebiliyor.


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