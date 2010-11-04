T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Mars’ta fosil izi

Kızıl Gezegen’de yaşamın var olabileceğine dair en güçlü kanıtlardan birine ulaşıldı...

04 Kasım 2010 02:00

T24 - Yüzeyinde saptanan “sulu silisyum” mineralinden oluşan tepecikler Mars’ta mikroorganizmaların fosillerinin bulunabileceğini gösterdi.

Kızıl Gezegen’de yaşamın var olabileceğine dair en güçlü kanıtlardan birine ulaşıldı. NASA’dan yapılan gözlemlerde Mars’ta mineral tepecikleri saptandı. Bu tepeciklerin Mars’ta 3.5 milyar yıl önce meydana gelen büyük iklim değişimi öncesi son “yaşanabilir mikro-çevre” olduğu sanılıyor. Kızıl Gezegen’de 3.5 milyar yıl önce yaşama elverişli nemli ve sıcak iklimden kuru ve soğuk iklime geçilmişti.

Bir yanardağ konisinde tortu halinde toplanan mineral tepecikleri de 3.5 milyar yıldan biraz daha yeni. Keşif uydusu, bu tepeciklerin “sulu silisyum” olduğunu gösterdi. Bilim adamları, mineral yatağının altında, bir zamanlar var olmuş canlılara dair fosiller olabileceğini düşünüyor. Benzer silisyum yataklarına, İzlanda gibi Dünya’nın soğuk bölgelerindeki volkanlarda da rastlanıyor.



 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24