Mars’ta fosil izi

T24 - Yüzeyinde saptanan “sulu silisyum” mineralinden oluşan tepecikler Mars’ta mikroorganizmaların fosillerinin bulunabileceğini gösterdi.



Kızıl Gezegen’de yaşamın var olabileceğine dair en güçlü kanıtlardan birine ulaşıldı. NASA’dan yapılan gözlemlerde Mars’ta mineral tepecikleri saptandı. Bu tepeciklerin Mars’ta 3.5 milyar yıl önce meydana gelen büyük iklim değişimi öncesi son “yaşanabilir mikro-çevre” olduğu sanılıyor. Kızıl Gezegen’de 3.5 milyar yıl önce yaşama elverişli nemli ve sıcak iklimden kuru ve soğuk iklime geçilmişti.



Bir yanardağ konisinde tortu halinde toplanan mineral tepecikleri de 3.5 milyar yıldan biraz daha yeni. Keşif uydusu, bu tepeciklerin “sulu silisyum” olduğunu gösterdi. Bilim adamları, mineral yatağının altında, bir zamanlar var olmuş canlılara dair fosiller olabileceğini düşünüyor. Benzer silisyum yataklarına, İzlanda gibi Dünya’nın soğuk bölgelerindeki volkanlarda da rastlanıyor.



