Mars'ta buz kütlesi bulundu

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars'ta ABD'nin en büyük gölü Superior büyüklüğünde buz kütlesi bulunduğunu açıkladı.

Austin kentindeki Texas Üniversitesinden bilim adamlarının liderliğindeki bir ekip, NASA'nın Mars Yörünge Kaşifi'nin verilerini kullanarak Mars'ta büyük bir buzul yatağı tespit etti.

Amerikan Jeofizik Birliğinin resmi yayını Jeofizik Araştırma Yazıları tarafından hazırlanan bir raporda, Mars'ın Utopia Planitia bölgesinde 375 bin kilometrekarelik buz tabakası bulunduğu duyuruldu.

NASA'nın Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü Jet Propulsion Laboratuvarının internet sayfasında yapılan açıklamada ise buzul havzanın çapının 2 bin 50 mil (3 bin 300 kilometre) uzunluğunda olduğu bildirildi.

Keşfin uzay aracının radarıyla gerçekleştirildiğini duyuran NASA, ayrıca bu keşfin Mars'ın tarihi ve gelecekte olası su kaynaklarının belirlenmesi bakımından önemli olduğunu kaydetti.