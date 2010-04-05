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Yaşam

Mars'ta buz bulan teknoloji, dünyada kuraklığı önleyebilir

05 Nisan 2010 03:00

 T24-Mars'ta yeraltında buz bulunmasını sağlayan teknolojinin, dünyada da su bulunmasına yardım edebileceği ve böylece Orta Doğu'da su kıtlığından kaynaklanabilecek çatışmaların önlenebileceği bildirildi. Mısır'ın İskenderiye kentinde BM'nin düzenlediği bir konferansta konuşan NASA yetkilisi Essam Heggy, aynı teknolojinin Kuzey Afrika ve Orta Doğu çöllerinde kullanılması gerektiğini belirtti.

Mars toprağının 3,7 kilometre derinliklerine inebildikleri Marsis adlı 40 metrelik antenle donanmış olan bu radar teknolojisinin, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın büyük bir bölümünü kaplayan çöllerde 1 kilometre derinliğe kadar inip su bulabileceği kaydedildi. NASA tarayıcılarının, Sudan'ın Darfur bölgesinin 6000 yıllık göller ve vadilerin üzerinde bulunduğunu gösterdiği belirtiliyor. Essam Heggy, yüzeyde bulunan suyun şimdi yeraltında olduğunu söyledi. Heggy, Orta Doğu ülkelerinin, dünyanın diğer bölgelerinden daha fazla petrol arama çalışmalarına para harcadığını, ancak su arama çalışmalarına çok daha az kaynak aktardıklarını söyledi.

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