T24 - BDP İstanbul Milletvekili Ufuk Uras, herkesin demokratik bir Anayasa istediğini, ancak bunu gerçekleştiremediğini belirterek, ''Peki niye yapmıyorsunuz? Marslılar, uzaylılar mı engel oluyor?'' diye sordu.



TBMM Genel Kurulu'nda, Anayasa değişikliği teklifinin, Anayasa Mahkemesi üyelerinin görev sürelerine ilişkin 18. maddesi üzerinde CHP Grubu adına konuşan Antalya Milletvekili Atilla Emek, AKP'nin, yandaş kişilerle Anayasa Mahkemesini ele geçirmeye çalıştığını öne sürdü.



''AKP'nin amacı, yargıyı siyasi iktidarın emrine vermektir'' diyen Emek, yargının siyasallaşmasıyla hukuk devleti yerine, parti devleti kurulacağını ifade etti ve bunun da demokratik bir ülkede olamayacağını söyledi.



MHP Grubu adına söz alan Isparta Milletvekili Nevzat Korkmaz, ''Yargının kontrol altına alınmak istenmesi ve Anayasa Mahkemesinin yapısını değiştirmenin altında, yaptıklarının hesabını ileride verecek olanların, kendileri için hissettikleri kaygı yatmaktadır'' dedi.



Teklifte, yargının etkin ve süratli çalışmasını sağlayan bir düzenleme olmadığını kaydeden Korkmaz, ''MHP, devenin boynuna benzeyen ve düzeltilmesi imkanı olmayan bu düzenlemeye karşı itirazlarını hep dile getirecektir'' diye konuştu.





"Kimse yumurtayı kırmak istemiyor"



BDP İstanbul Milletvekili Ufuk Uras, herkesin demokratik bir Anayasa istediğini, ancak bunu gerçekleştiremediğini belirterek, ''Peki niye yapmıyorsunuz? Marslılar, uzaylılar mı engel oluyor?'' diye sordu.



Uras, ''Herkes omlet yemek istiyor, fakat kimse yumurtayı kırmıyor. 12 Eylül'ün yumurtasını kırmak zorundayız. Demirel'in geçmişte barajlar kralı olduğu söyleniyordu. Bugün de AKP ve CHP, siyasi barajlar kralı olmakla övünüyor'' diye konuştu.



Partisinin Anayasa değişikliğinden yana olduğu düşünülerek, ''çantada keklik'' görülmemesi gerektiğini vurgulayan Uras, BDP'nin önerilerinin, demokrasinin derinleşmesi doğrultusundaki öneriler olduğunu söyledi.



AKPKarabük Milletvekili Mustafa Ünal da grubu adına yaptığı konuşmada, teklifin bu maddesi ile getirilen düzenlemeleri anlattı.



Anayasa Mahkemesi üyelerinin 12 yıl için seçileceğini ve bir kişinin ikinci kez üye olarak seçilemeyeceğini belirten Ünal, ''Toplumun tüm kesiminde, olağanüstü şartlarda hazırlanan 1982 Anayasasında değişiklik yapılması için mutabakat vardır. Ancak bu mutabakat bugüne kadar hayata geçirilememiştir. Bizim yaptığımız bu Anayasa değişikliğini de karşı çıkılmaktadır'' dedi.





